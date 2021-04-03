Суд отменил решение собрания кредиторов КПК «Первый» из-за фальсификаций

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о признании недействительными результаты собрания кредиторов кредитного потребительского кооператива (КПК) «Первый», на котором их представителем был избран Константин Акимов. Собрание кредиторов будет проведено повторно в заочном формате.

Собрание кредиторов, результаты которого аннулировал суд, проводилось с августа по сентябрь 2020 года. Оно потребовалось из-за отстранения от обязанностей бывшего управляющего КПК «Первый» Степана Хистного. В августе 2020 года Арбитражный суд Свердловской области по требованию конкурсного кредитора КПК Юлии Логашиной взыскал с него также 3,6 млн руб. убытков,

В ходе рассмотрения дела 2 апреля в рамках производства о признании КПК «Первый» несостоятельным выяснилось, что подписи в части бюллетеней последнего собрания пайщиков были подделаны. В суд были предоставлены заявления о фальсификации в отношении 19 человек.

По данным Юлии Логашиной, Константин Акимов является представителем предыдущего руководителя КПК «Первый» Михаила Антипкина, с которого пайщики пытаются взыскать убытки в размере 403 млн руб.

КПК «Первый» зарегистрирован в 2009 году в Лесном (Свердловская область). Вместе с кооперативами «Первый Уральский» и «Первый Северный» он работал на территории УрФО, а также в Пермском и Краснодарском краях. Основная деятельность кооперативов — прием денег под проценты у граждан и выдача займов. Пайщиками являлись более 30 тыс. уральцев, которые вложили около 1 млрд руб. В феврале 2019 года ЦБ потребовал признать КПК «Первый» банкротом, в августе 2019 года была введена процедура конкурсного производства. В мае и июне 2020 года КПК «Первый» сообщил о выплате пайщикам, средств в размере 6% от первой очереди реестра.

В июне прошлого года начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков создал усиленную следственно-оперативную группу для более эффективного расследования уголовного дела о махинациях с деньгами пайщиков КПК «Первый»», «Первый Северный» и «Первый Уральский». В состав следственно-оперативной группы включены 56 следователей, работающих во всех основных муниципалитетах региона.

Ранее уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова в своем ежегодном докладе сообщила, что от деятельности КПК на Урале пострадало около 35 тыс. человек. Однако основателям кооперативов удается избегать наказания.

Ирина Пичурина