МУС приветствовал решение Байдена снять санкции и визовые ограничения с его сотрудников

Международный уголовный суд (МУС) приветствовал решение США снять санкции и визовые ограничения в отношении его сотрудников.

«Международный уголовный суд приветствует сегодняшнее решение правительства США отменить исполнительный указ 13928, прекращая санкции и визовые ограничения в отношении персонала МУС»,— говорится в сообщении суда в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден отменил решение 45-го президента США Дональда Трампа о введении санкций против ряда сотрудников МУС. Санкции сняты с прокурора МУС Фату Бенсуда и руководителя одного из подразделений суда Факисо Мочочоко. Также отменено распоряжение от 2019 года о визовых ограничениях в отношении некоторых сотрудников МУС.

Указ, разрешающий введение экономических санкций в отношении членов МУС, был подписан Дональдом Трампом в июне 2020 года. Этому предшествовало заявление суда о намерении провести расследование возможных преступлений, совершенных американскими военными в Афганистане. Тогда США назвали это «посягательством на права американского народа, угрожающим нарушить национальный суверенитет», подчеркнув, что США «не давали согласия на юрисдикцию МУС».

О конфликте между Международным уголовным судом и США читайте в материале “Ъ”.