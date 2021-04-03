МВД: больше 3,3 млн иностранцев урегулировали правовой статус в России в условиях пандемии

Больше 3,3 млн иностранцев, в том числе среди нелегальных мигрантов, урегулировали свой правовой статус в России с апреля 2020 года, когда из-за пандемии пребывающим в стране мигрантам был представлен ряд послаблений, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«В период действия указа "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" свыше 3,3 млн человек урегулировали свой правовой статус для дальнейшего законного нахождения в РФ, включая более 500 тыс. ранее находившихся с нарушением сроков пребывания»,— заявили в пресс-центре МВД.

В апреле 2020 года в силу вступил указ президента России Владимира Путина, положения которого позволили иностранцам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Также иностранцам, которые находились в России нелегально, дали возможность урегулировать свой правовой статус. Действие документа продлено до 15 июня.

Ранее сообщалось, что в Москве патенты, выдаваемые иностранным гражданам на работу, станут электронными. Новый формат документа должен защитить патенты от подделок.

О других новых правилах для иностранцев — в материале “Ъ” «Трудовых мигрантов учтут по пальцам».