ВОЗ: за сутки в мире выявили более 659 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 129,21 млн. За 24 часа оно увеличилось более чем на 659 тыс. — это самый высокий показатель суточного роста заболеваемости с 17 января, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Более 41% случаев инфицирования приходится на Европу (275 728), на втором месте — Северная и Южная Америка (220 277), на третьем — Юго-Восточная Азия (94 908).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — заразились 30 159 557 человек. На втором месте по числу заболевших находится Бразилия (12 748 747), на третьем — Индия (12 303 131), на четвертом — Франция (4 620 357), а на пятом — Россия (4 563 056).

Подробнее о вакцинации в России и мире — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».