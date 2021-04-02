Похититель бизнесмена действовал неосторожно

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда смягчила приговор участнику тюменской банды, которая в 2010–2018 годах похищала бизнесменов, заставляла их на камеру убивать людей, а потом вымогала деньги в обмен на это видео. Позже выяснилось, что убийства были инсценировками, но потерпевшие об этом узнали уже во время следствия. Всего установлено четыре жертвы похищений, два человека из четырех погибли. За преступления были осуждены семь человек, двое из них уже год пытаются доказать, что получили слишком суровый приговор. В Верховном суде одному из них удалось снизить наказание.

Члены банды, главарем которой был тюменец Сергей Леонтьев, были осуждены приговором Тюменского обслуда в 2019 году. Как установил суд, с 2010 года преступники похищали и пытали бизнесменов ради выкупа. Для этого они заставляли своих жертв на камеру убивать человека, а потом, угрожая передать запись полиции, вымогали деньги. Уже во время следствия выяснилось, что убийства инсценировали: в качестве «убитого» выступал сообщник преступников, а выстрелы были холостыми. Банду задержали в 2018 году после того, как к силовикам обратился один из похищенных бизнесменов, который сообщил, что неизвестные вынудили его застрелить человека, а теперь требуют с него 20 млн руб. Всего банда похитила четверых, двое из которых были убиты.

Дело Сергея Леонтьева следствие выделило в отдельное производство, он признал вину, и летом 2019 года был приговорен к 16 годам колонии строгого режима.

Остальным шестерым членам банды Тюменский облсуд вынес приговор осенью 2019 года: они были признаны виновными в бандитизме, убийстве, похищении людей, краже, вымогательстве и ряде других преступлений.

Им были назначены сроки от 5 до 15 лет колонии строгого режима.

Самый большой срок — 15 лет — получил на тот момент 31-летний Федор Савельев. Год назад апелляционный суд снизил ему наказание до 14,6 года колонии. Как следует из приговора, Федор Савельев был осужден за похищение двоих бизнесменов, одним из которых был владелец компании по производству агрохимической продукции Леонид Хазан. Господин Хазан умер после того, как при похищении Федор Савельев нанес ему несколько ударов палками, в том числе проломив череп, следует из материалов суда. Федору Савельеву также инкриминировали вымогательство, кражу, проникновение в жилище.

В марте этого года он подал кассационную жалобу (.pdf) в Верховный суд, указав, что получил слишком суровое наказание. Так, Федор Савельев посчитал необоснованным осуждение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в отношении Леонида Хазана, поскольку он и так признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, причинение ему смерти по неосторожности).

«К тому же, как Савельев поясняет, умысла на причинение смерти потерпевшему у него не было, а нанесение потерпевшему ударов деревянными палками было вызвано активным сопротивлением последнего при похищении»,— говорится в документах Верховного суда.

Также, настаивал Федор Савельев, при назначении наказания суд не учел, что он признал свою вину по ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), но его роль в банде не была активной, поэтому назначенное наказание не соответствует степени его общественной опасности и является суровым.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда его доводы отклонила. Однако все же частично пересмотрела приговор. Так, исключили наказание в виде семи лет колонии за причинение смерти по неосторожности при похищении Леонида Хазана (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ) и заменили его на недоведенное до конца похищение человека, совершенное организованной группой (по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы. Таким образом, путем частичного сложения наказаний, окончательно Федору Савельеву назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Свой приговор пытался оспорить и Олег Девятков, осужденный Тюменским облсудом к 11 годам колонии строгого режима (в апелляции год назад его срок был снижен до 9 лет 8 месяцев).

В кассационной жалобе Девятков оспаривал участие в банде, а также утверждал, что не вымогал у потерпевшего имущества, не высказывал угроз и не применял насилия.

В связи с чем его действия не могут квалифицироваться напрямую по ст. 163 УК РФ (вымогательство), а могут быть расценены только как пособничество. Его приговор Верховный суд оставил без изменений. Остальные участники банды свои приговоры не оспаривали.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург