В Чувашии после пожара в жилом доме Канаша возбудили дело об оказании опасных услуг

Против неустановленного пока следствием работника канашского МУП «Чистый город» СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ ) после произошедшего 1 апреля возгорания крыши многоквартирного пятиэтажного дома на Разина,10 в городе Канаш. Об этом «Ъ-Казань» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии по взаимодействию со СМИ Евгения Кузнецова.

Напомним, пожар на крыше дома произошел вчера в 3:30, спасатели пожарные боролись с огнем до 5:00. В результате огонь уничтожил 900 квадратных метров кровли. Из дома были эвакуированы 170 жильцов, в том числе 15 детей. По официальным данным, никто из них не получил телесных повреждений.

Как полагает следствие, некое ответственное лицо МУП «Чистый город» не обеспечило надлежащее техническое содержание дома, в результате возник пожар, создавший реальную угрозу жизни и здоровью жильцов дома.

«В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе конкретных лиц из числа работников МУП «Чистый город», ответственных за содержание крыши здания, а также противопожарную защиту её элементов и несущих конструкций»,— пояснила Евгения Кузнецова.

По ее словам, следствие проверяет различные версии произошедшего и проводит пожарно-техническую экспертизу.

Ход расследования дела взял на личный контроль прокурор Чувашии Андрей Фомин, добавили в прокуратуре Чувашии.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"