В Чувашии могут объявить режим ЧС из-за пожара в многоквартирном доме

Глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности объявить режим ЧС в связи с произошедшим сегодня пожаром на крыше четырехподъездного пятиэтажного дома на Разина,10 в городе Канаш, в результате чего были эвакуированы 170 жильцов, в том числе 15 детей.

По данным ГУ МЧС по Чувашии, с огнем боролись с 03:30 до 05:00. Он уничтожил кровлю дома на площади 900 кв. м. Погибших и травмированных, по официальной информации, нет.

«Мы готовы объявить чрезвычайную ситуацию регионального масштаба. Это нам позволяет использовать ресурсы бюджета Чувашской Республики и оказать необходимую помощь, чтобы в кратчайшие сроки восстановить дом, чтобы он был пригоден для проживания, и, конечно же, оказать людям помощь, чтобы они смогли спокойно пережить временные неудобства»,— сказал Олег Николаев.

«Дом пострадал серьезно. Газ отключен, свет отключен, теплоснабжение и водоснабжение отключены, так как в доме верхняя разводка»,— сообщил в свою очередь глава администрации города Канаш Виталий Михайлов. Он сказал, что в пятницу власти начнут выплаты жильцам дома. «У нас по положению на каждого члена семьи по 5 тысяч рублей, но не более 10 тысяч на семью»,— пояснил Виталий Михайлов.

Сейчас часть эвакуированных жильцов дома размещены в пункте временного содержания, организованном в здании школы №3, часть – временно поселились у родственников.

Конкретные причины возгорания пока не назывались. По данным мэрии Канаша, капитальный ремонт крыши дома производился год назад. На место ЧП в Канаше выезжали прокурор Чувашии Андрей Фомин, и.о. руководителя СУ СКР по Чувашии Максим Федоров, другие представители оперативных служб. Как пояснили в СУ СКР по Чувашии, Максим Федоров на проведенном им в Канаше оперативном совещании поручил подчиненным в ходе доследственной проверки проверить технологию и качество проводившихся на крыше дома ремонтных работ, соблюдение управкомпанией дома требований действующего законодательства по исключению доступа посторонних лиц в чердачные помещения и их обслуживанию.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"