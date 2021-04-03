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«Три года боролись рабочие и крестьяне России на фронтах. Враг разбит. На четвертый год пришел новый страшный враг - засуха и верные спутники ее - голод и нищета» (плакат Чувполитпросвета. Чебоксары, 1921 год)

Фото: Росинформ

«Развить самую усиленную агитацию»

Как пропагандой пытались одолеть силы природы

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Сто лет назад, в апреле 1921 года, В. И. Ленин, незадолго до этого признавший вину советского руководства в нарастании продовольственного кризиса в стране (см. «Одна из главных причин той суммы ошибок»), получил информацию о том, что начинающаяся засуха может сделать ситуацию катастрофической. Однако для проведения в жизнь мер из подписанного им решения Совета труда и обороны (СТО), за исключением пропагандистских, требовались многие месяцы и годы. И уже летом 1921 года, после VII Всероссийского съезда по сельскохозяйственному опытному делу, участники которого говорили в Москве о реальных масштабах бедствия, пришлось принимать совсем другие решения.


Из записки В. И. Ленина замнаркома земледелия И. А. Теодоровичу, 25 апреля 1921 года.

Ввиду крайней неотложности вопроса о мерах борьбы с засухой прошу Вас созвать немедленно совещание представителей заинтересованных наркоматов с тем, чтобы проект декрета мог быть внесен, в разработанном и согласованном виде, не позже среды, 27.IV.1921, в СТО.

Из постановления Совета труда и обороны РСФСР, 27 апреля 1921 года.

Совет Труда и Обороны постановил:

1. Признать борьбу c засухой делом первостепенной важности для сельскохозяйственной жизни страны и мероприятия, предпринимаемые в этом отношении, имеющими боевое значение.

2. Вменить в обязанность Наркомзему установить в экстренном порядке все меры к борьбе с засухой путем организации мелиоративных работ, агрономических и сельскохозяйственных мероприятий с привлечением к ним через соответственные органы всего сельскохозяйственного населения Республики.

3. Обязать Главполитпросвет, Госиздат и другие агитационно-пропагандистские аппараты развить самую усиленную агитацию и пропаганду в целях распространения среди населения элементарных практических знаний по борьбе с засухой путем:

а) усиления изданий и распространения соответствующих брошюр, листовок, плакатов и т. п.;

б) организации чтений, бесед, лекций, митингов и т. п. на темы о мерах борьбы с засухой.

«Впервые москвичи осведомились о размерах бедствия в середине прошлого месяца, когда сюда прибыли агрономы с мест на съезд по опытному делу» (на фото — члены комиссии ЦК РКП(б) осматривают засохшие поля. Поволжье, 1921 год)

«Впервые москвичи осведомились о размерах бедствия в середине прошлого месяца, когда сюда прибыли агрономы с мест на съезд по опытному делу» (на фото — члены комиссии ЦК РКП(б) осматривают засохшие поля. Поволжье, 1921 год)

Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

Из письма издателя М. В. Сабашникова (после образования Всероссийского комитета помощи голодающим был его членом и казначеем) сотруднице его издательства 3. П. Измайловой, 16 июля 1921 года.

Впервые москвичи осведомились о размерах бедствия в середине прошлого месяца, когда сюда прибыли агрономы с мест на съезд по опытному делу. 22 июня Московское общество сельского хозяйства поручило выбранным для того членам своим переговорить с Лениным об организации помощи пострадавшим. Выборные не получили, однако, возможности осуществить возложенное на них поручение. Тогда уже другие лица написали Горькому, который и выступил посредником между властью и общественными деятелями. Существует убеждение, что внутренним хлебом не прокормится Россия…

Из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б) №42, 25 июня 1921 года.

Поручить тт. Лежаве, Хинчуку и Фрумкину принять все меры к экстренной закупке продовольствия за границей, ассигновав 100 миллионов рублей золотом для этой цели. На первое время отпустить 10 миллионов рублей.

Доклад Политбюро представлять каждое 1-ое и 15-ое число.

Той же комиссии поручить специальный надзор за созданием экспортного фонда, способного покрыть эту сумму.

Из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б) №47, 7 июля 1921 года.

а) Поручить Наркомфину ускорить работу по вскрытию и учету государственных ценностей, а равно и реализации их.

б) По последнему вопросу создать комиссию в составе тт. Киселева, А. П. Смирнова, Хинчука и Баши, поручив т. Киселеву провести ее в советском порядке, выяснив предварительно, не было ли создано параллельных комиссий; в последнем случае слить их, проведя через СНК.

(Поскольку необходимые суммы для закупки зерна быстро собрать не удавалось, были начаты переговоры с Американской администрацией помощи (ARA).— «История».)

Из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б) №53а, 1 августа 1921 года.

Предложение Гувера (Герберт Гувер в 1918–1923 годах был главой ARA, в 1929–1933 годах — президентом Соединенных Штатов.— «История») насчет прокормления одного миллиона детей подлежит принятию, даже если не удастся путем переговоров изменить выставленные им предварительные условия.

Публикация Евгения Жирнова


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