«Атомфлот» подал иск к «Балтийскому заводу» почти на 57 млн рублей

ФГУП «Атомфлот» (структура «Росатома») подало иск АО «Балтийский завод» на 56,9 млн рублей. По данным картотеки арбитражных дел, иск был зарегистрирован Арбитражным судом Мурманской области 22 марта и принят к производству. Заседание по делу назначено на 20 апреля текущего года.
Напомним, что ранее Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ФГУП «Атомфлот» на решение Арбитражного суда Москвы по иску к судостроительному предприятию. Требования на сумму 733 млн рублей касаются контрактов на строительство атомных ледоколов «Сибирь» и «Урал».
«Балтийский завод» должен в настоящее время строит четыре серийных ледокола. «Сибирь» и «Урал» стоимостью 84,4 млрд руб. должны быть сданы в 2021 и 2022 годах, «Якутия» и «Чукотка» стоимостью 100 млрд руб. — в конце 2024 года и конце 2026 года.