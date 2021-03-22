Суд отклонил требование «Атомфлота» к «Балтийскому заводу» на 733 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ФГУП «Атомфлот» (структура "Росатома") на решение Арбитражного суда Москвы по иску к АО «Балтийский завод». Требования на сумму 733 млн рублей касаются контрактов на строительство атомных ледоколов «Сибирь» и «Урал».

В ноябре Арбитражный суд Москвы решил, что несмотря на признанный «Балтийским заводом» факт несвоевременного предоставления на согласование копий договоров и неустойку по контрактам в размере 733 млн рублей, правовых оснований для удовлетворения иска нет. «Признание АО «Балтийский завод» факта несвоевременного предоставления на согласование копий договоров не означает, что АО «Балтийский завод» согласилось с долгом и признает неустойку в размере 733 млн рублей», — указывается в мотивировочной части решения.

Напомним, что «Балтийский завод» должен построить четыре серийных ледокола. «Сибирь» и «Урал» стоимостью 84,4 млрд руб. должны быть сданы в 2021 и 2022 годах соответственно, «Якутия» и «Чукотка» стоимостью 100 млрд руб. в конце 2024 года и конце 2026 года. Сдача «Сибири» и «Урала» изначальна была запланирована на 2020 — 2021 годы.