Ярославской облдуме сообщили об уголовном деле Романа Фомичева

Ярославская областная дума получила от правоохранительных органов официальное уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Романа Фомичева, сообщают «Вести Ярославль» со ссылкой на председателя облдумы Михаила Боровицкого.

По словам спикера регионального парламента, пока нет оснований для принятия решения о досрочном прекращении депутатских полномочий Романа Фомичева.

«Соответствующее решение согласно закону о статусе депутата может быть принято в связи вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Решение должно быть также закреплено постановлением облдумы. Соответственно, до завершения следственных действий и до вынесения своего решения судом говорить о прекращении депутатских полномочий Романа Фомичева преждевременно»,— цитируют «Вести Ярославль» господина Боровицкого.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что правоохранительные органы задержали депутата Ярославской областной думы, представляющего партию «Единая Россия», председателя думского комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Романа Фомичева. По информации пресс-службы следственного управления СК России по Ярославской области Романа Фомичева задержали по подозрению в коррупционном преступлении. Пресс-служба уточнила, что преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

Антон Антонов