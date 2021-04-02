Депутат Ярославской облдумы Роман Фомичев задержан по подозрению в коррупции

Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщили “Ъ-Ярославль” в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области.

«Сотрудниками следственного управления СК России по Ярославской области задержан депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев. Мужчина подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России»,— говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что правоохранительными органами был задержан депутат Ярославской областной думы, представляющий партию «Единая Россия», председатель думского комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Роман Фомичев.

По данным пресс-службы Ярославского областного суда, пока от правоохранительных органов в суды не поступали ходатайства об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Дарья Сабаева