На ремонт нижегородского художественного музея направят еще 47 млн рублей

На реставрацию и ремонт памятника архитектуры «Дом губернатора» в нижегородском кремле, где располагается художественный музей (НГХМ), дополнительно направят 47,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Таким образом, стоимость реставрации музея выросла со 160 млн руб. до 207 млн руб.

Дополнительно выделенные средства направят на ремонт вентиляции и кондиционирования для создания специального микроклимата (20,5 млн руб.) и второй этап отделки помещений (27 млн руб.). По этим видам работ проводят закупочные процедуры.

Как ранее сообщалось, реставрация художественного музея завершается – выполнено около 90% работ. После ремонта общий объем выставочных площадей увеличится до 3,2 тыс. кв. м, они займут около 85% музея. Руководство рассчитывает, что НГХМ откроется в конце июля, а в полном объеме заработает в августе, когда Нижний Новгород будет праздновать 800-летие.

Подробнее об этом – в материале “Ъ-Приволжье” «Искусству добавили пространства».

Анастасия Еремина