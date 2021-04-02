Искусству добавили пространства

В Нижнем Новгороде заканчивается реставрация Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ), одного из старейших региональных музеев в России. По окончании этих работ часть служб переедет в другие помещения, а выставочные площади музея увеличатся на 30%. Полностью вернуть исторический облик некоторых помещений не удалось, так как в советские годы здание многократно перестраивалось. Реставраторы приспосабливают НГХМ под современное использование. Там, где было возможно, была проведена полная реставрация и восстановлен исторический декор.



Выставочные площади Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ), расположенного в бывшем здании военного губернатора в Нижегородском кремле, после реставрации увеличатся на 30%. Всего на проведение реставрационных работ в музее будет направлено 160 млн руб. По словам генерального директора НГХМ Романа Жукарина, до начала реставрации общий объем выставочных площадей в музее составлял 2,5 тыс. кв. м. Также часть помещений в здании было отдано под музейные офисы, фондохранилища и реставрационную мастерскую.

В ходе реставрационных работ решено часть хранилищ и мастерскую вынести из здания музея. Офис с третьего этажа здания переместится на цокольный этаж. Различные перегородки и стены, построенные во времена СССР, будут снесены. В результате этой перепланировки общий объем выставочных площадей увеличится до 3,2 тыс. кв. м, они займут около 85% музея. Также в НГХМ будет создана общественная зона с магазином, кафе и читальным залом по истории искусств.

По завершении работ будет изменена навигация по музею и распределение экспонатов по залам. Левое крыло первого этажа будет отдано под выставочные проекты, в августе 2021 года здесь планируется выставка из собственных собраний НГХМ, экспонатов Третьяковской галереи, Русского музея и Государственного исторического музея. В дальнейшем это пространство планируется использовать для проведения различных выставок.

Правое крыло первого этажа будет отдано под постоянную экспозицию древнерусского искусства, а на втором этаже музея будет развернута выставка из произведений искусства XVIII–XIX веков. В частности, здесь будут выставляться памятники искусства из нижегородских усадеб, после революции попавшие в Горьковский художественный музей. «Все, что касается ХХ века и русского авангарда, будет переведено в залы Нижегородского государственного выставочного комплекса, только что вошедшего в состав НГХМ», — рассказал Юрий Жукарин.

По словам генерального директора СМУ-77 Александра Молоканова, более 50% средств по контракту было направлено на замену инженерных сетей. Исторические интерьеры на первом этаже здания не сохранились. В советское время эта часть здания многократно перестраивалась, здесь появлялись дополнительные стены и перегородки, в связи с этим проводить реставрационные работы на первом этаже было невозможно. Поэтому реставраторы занимались приспособлением помещений под современное использование. «На втором этаже полностью сохранились историческая планировка, части интерьера. Поэтому здесь идут именно реставрационные работы. После проведения необходимых исследований на втором этаже восстановлены паркет, двери, портал и исторически верные цветовые решения помещений», — рассказал представитель подрядчика. В помещениях третьего этажа наполовину выполнены реставрационные работы. В большинстве помещений осталось только произвести уборку. «Говорить о том, что музей будет открыт этой весной, преждевременно. После того, как все строительные работы закончатся, много времени уйдет на организацию общественного пространства, кафе и размещение экспозиции», — пояснил Роман Жукарин. Руководство рассчитывает, что НГХМ откроется в конце июля, а в полном объеме заработает в августе, когда Нижний Новгород будет праздновать 800-летие.

Андрей Репин