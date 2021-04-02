Самолет «ЮТэйр» совершил налет

В аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) на земле столкнулись два самолета авиакомпаний «ЮТэйр» и «Скол». По предварительным данным, причиной аварии стал срыв тормозной системы у ATR-72 компании «ЮТэйр», который находился на техническом обслуживании и наехал на Як-40 «Скола». Правоохранительные органы и авиакомпании организовали проверки для выяснения обстоятельств аварии.

Инцидент произошел 1 апреля в 22:45 на стоянке воздушных судов в аэропорту Сургута. По данным Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, самолет ATR-72, принадлежащий авиакомпании «ЮТэйр», находился на техническом обслуживании. У судна были запущены двигатели. В результате «самопроизвольного движения» самолет наехал на воздушное судно Як-40, которое принадлежит авиакомпании «Скол» и на тот момент находилось на стоянке.

В результате столкновения самолетов никто не пострадал: пассажиры и члены экипажа на борту отсутствовали. Самолеты получили механические повреждения.

После получения сообщения об инциденте на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли руководитель и следователь Сургутского следственного отдела на транспорте, сургутский транспортный прокурор, а также сотрудники транспортной полиции. Силовые ведомства организовали проверки для выяснения причин и обстоятельств происшедшего. Кроме того, Уральская транспортная прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Позднее в ведомстве сообщили о том, что предварительной причиной столкновения воздушных судов мог стать срыв тормозной системы у самолета авиакомпании «ЮТэйр». На момент подготовки публикации получить комментарий от авиакомпании не удалось. “Ъ-Урал” направил в «ЮТэйр» официальный запрос. Известно, что авиакомпания организовала проверку для выявления причин происшедшего.

В пресс-службе авиакомпании «Скол» уточнили, что самолет Як-40 находился в аэропорту на основании договора базирования и в ближайшее время не должен был выходить на рейсы.

«Детали, обстоятельства происшедшего уточняются. Сумма ущерба будет установлена после работы комиссии и оценки причиненного ущерба»,— добавили в компании.

В пресс-службе аэропорта Сургута подчеркнули, что авария никак не повлияла на работу учреждения, аэропорт функционировал в штатном режиме.

Анастасия Реутова, Екатеринбург