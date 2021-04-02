Хорватский вопрос в СФРЮ

Созданное в 1918 году новое государство — Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1929-го — Югославия) — с самого начала своего существования было раздираемо межэтническими и межконфессиональными противоречиями. Сокращенное название государства SHS хорваты и словенцы в шутку расшифровывали как Srbe Hoce Sve («Сербы хотят все»), а сербы — как Samo Hrvati Smetaju («Только хорваты все испортят»).

В апреле 1941 года Югославия была оккупирована. Часть ее земель отошла к Германии, Италии, Болгарии, Албании и Венгрии. На остальной территории были созданы марионеточные государства: Независимое Государство Хорватия (НГХ), Королевство Черногория и Республика Сербия.

Заведующий сектором Восточной Европы ИНИОН РАН доктор исторических наук Сергей Романенко в своей статье «Неистовая, ожесточенная борьба за существование. Национальные движения народов Югославии 1941–1945» пишет: «Молниеносное поражение в апрельской войне 1941 года привело Югославию к распаду и началу, по сути дела, трех войн: за освобождение страны от германских, итальянских, венгерских, болгарских оккупантов; между созданными оккупантами псевдонезависимыми моноэтническими государствами; гражданской войны между коммунистами и антикоммунистами.

Коллаборационисты из созданных оккупантами "государств" взяли на вооружение и фашистские расовые теории, и традиции собственного крайнего национализма».

Коллаборационистское Правительство национального спасения в оккупированной немецкими войсками Сербии возглавлял генерал Милан Надич, сторонник идеи «великой Сербии».

Югославская армия на родине (четники), которой командовал генерал Драголюб (Дража) Михайлович, также сотрудничала с оккупантами. Представители этого движения выступали за восстановление монархии и довоенного социального и политического строя, а в идеале — за создание в границах Югославии «гомогенной Сербии, которая должна состоять из всей этнической территории, на которой проживают сербы» (цитата из книги идеолога четников Стевана Мольевича «Гомогенная Сербия», изданной в июне 1941 года).

Усташи (полное название «Усташи — хорватское революционное движение») стояли на позициях хорватского национализма и сепаратизма. Организация усташей была основана Анте Павеличем в 1929 году в Италии. С апреля 1941-го по май 1945-го Павелич был поглавником (вождем) Независимого государства Хорватия. На территории НГХ усташи проводили геноцид сербов, цыган и евреев, жертвами которого стали больше 300 тысяч человек. Четники уничтожали хорватов и боснийских мусульман на «своей» территории.

Народно-освободительная армия и партизанские отряды Югославии (НОАЮ, партизаны Тито) действовала под руководством Коммунистической партии Югославии. Партизаны вели войну как с оккупантами, так и с националистическими структурами. После освобождения страны в ноябре 1945 года была провозглашена Федеративная Народная Республика Югославия (с 1963-го — Социалистическая Федеративная Республика Югославия), которой до 1980-го руководил Иосип Броз Тито.

Милан Недич после освобождения Белграда бежал в Австрию, откуда был выдан британскими войсками 1 января 1946 года. 4 февраля он то ли выбросился, то ли был выброшен из окна. Лидер четников Драже Михайлович был арестован в марте 1946 года и расстрелян 17 июля.

Лидерам усташей — поглавнику Анте Павеличу и руководившему системой концлагерей НГХ Векославу Лубуричу — удалось скрыться. Павелич, заочно приговоренный к смертной казни в Югославии, через Австрию бежал в Италию, где скрывался в монастыре ордена иезуитов в Риме. В 1948 году по документам на имя Антонио Сердара он вместе с семьей отплыл в Аргентину. В этой стране Павелич основал строительную компанию, купил ферму, стал советником по безопасности президента Хуана Перона и его супруги Эвы. В 1957-м двое четников совершили на него покушение. Павелич получил два пулевых ранения в руку. После покушения дочь Павелича Вишня организовала тайный переезд всей семьи в Испанию, где бывший диктатор скончался в 1959 году. Его вдова Мария Павелич умерла в 1984 году, сын Велимир — в 1998-м, дочь Вишня — в 2015-м. В дни футбольных матчей команд из Хорватии в Мадриде хорватские радикальные националисты посещают могилу Анте Павелича на мадридском кладбище Сан-Исидро.