Главного нефролога Санкт-Петербурга арестовали по делу об убийстве жены

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил на месяц под стражу главу нефрологического центра Мариинской больницы, главного внештатного специалиста-нефролога города Александра Земченкова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он проходит обвиняемым по делу об убийстве и расчленении супруги, совершенном, по версии следствия, 11 лет назад.

Александр Земченков был задержан в Санкт-Петербурге 30 марта. Это произошло после того, как следователи вновь занялись делом, возбужденным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту пропажи жены Александра Земченкова Ирины. Расследование возобновили, когда на прием к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину пришел отец убитой. Следователи пришли к выводу, что Александр Земченков 23 февраля 2010 года в квартире во время ссоры неустановленным способом убил супругу, расчленил ее, а затем выкинул по частям в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть совершенное преступление, врач подал в полицию заявление о пропаже жены, а затем продолжал ее поиски публично.

Вчера заседание по избранию меры пресечения для Александра Земченкова отложили на 72 часа по просьбе стороны защиты. Сегодня обвиняемый и адвокат возражали против содержания в СИЗО и просили избрать меру в виде домашнего ареста. Согласно постановлению суда, в следственном изоляторе Александр Земченков проведет минимум месяц.

Марина Царева, Санкт-Петербург