В Петербурге отложили заседание по аресту расчленившего жену нефролога

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания главы нефрологического центра Мариинской больницы, главного внештатного специалиста-нефролога города Александра Земченкова, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Врача обвиняют в убийстве и расчленении супруги, которое он, по версии следствия, совершил в 2010 году.

Как сообщили в пресс-службе петербургского управления Следственного комитета РФ (СКР), 30 марта в городе был задержан заведующий отделением Мариинской больницы Александр Земченков. По версии правоохранителей, 23 февраля 2010 года в квартире во время ссоры он неустановленным способом убил свою супругу, врача-гинеколога Ирину Земченкову, и, расчленив тело, выбросил фрагменты в мусорные контейнеры. Александр Земченков обращался в полицию с заявлением о пропаже жены, а также на телепередачи, которые занимаются поиском потерянных близких.

Следователи вновь занялись этим делом, когда на прием к главе СКР Александру Бастрыкину пришел 92-летний отец убитой. «Сотрудниками Главного управления криминалистики СК России и следователями ГСУ СКР по Санкт-Петербургу были проанализированы показания допрошенных ранее свидетелей, а также выявлены и допрошены новые. Так, было установлено, что в указанный обвиняемым день потерпевшая вообще не должна была работать и не выходила из дома»,— сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Марина Царева, Санкт-Петербург