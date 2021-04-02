Петербургский суд запретил распространение более 10 ссылок на аниме

Колпинский районный суд Петербурга вынес решения по административным искам прокурора, признав запрещенной к распространению на территории РФ информацией 14 ссылок на анимационные фильмы.
По данным объединенной пресс-службы городских судов, запрет касается ссылок на аниме «Тетрадь смерти», «Клинок Маню», «Токийский гуль» и других.
Напомним, что ранее суды Петербурга уже признавали запрещенными к распространению ссылки на подобный контент. По мнению экспертов, анимэ могут негативно влиять на психику несовершеннолетних.