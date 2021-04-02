«Уральские авиалинии» откроют рейсы из Нижнего Новгорода в Шарджу

«Уральские авиалинии» с 18 апреля начнут выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Шарджу (ОАЭ), сообщили в пресс-службе компании. Перелеты будут выполнять раз в неделю по воскресеньям.

Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на 10:30. Время полета составит 5 часов 10 минут. В Шардже самолет приземлится в 16:40 по местному времени.

Стоимость билетов на ближайший рейс составляет от 23,2 тыс. руб. в одну сторону, по данным на сайте перевозчика.

Как ранее сообщалось, аэропорт Стригино с 28 марта перешел на летнее расписание. Самолеты будут летать более чем по 30 направлениям, в том числе в Дубай, Анталью, Бишкек, Ереван, Ош и Стамбул.

Анастасия Еремина