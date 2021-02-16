Экс-мэр Сургута Дмитрий Попов приступил к работе в «Сургутнефтегазе»

Бывший глава Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Попов вернулся на работу в «Сургутнефтегаз». По данным портала Siapress.ru, он назначен заместителем управляющего строительно-монтажного треста №1 по кадрам.

Ранее господин Попов уже работал в компании на должности начальника управления по работе с кадрами, но в 2010 году покинул пост, став мэром Сургута. В 2016 году ушел в отставку, так как подозревался в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ).

Напомним, Дмитрию Попову обвинялся в продаже песка по заниженной стоимости, выплате незаконной субсидии предприятию «Северное» и покупке без торгов здания для будущего детского сада. В сентябре 2020 года Сургутский городской суд оправдал господина Попова по всем эпизодам.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «Дело посыпалось по всем статьям»