«Локомотив-Кубань» – «Астана»: прогноз и ставки на матч Единой лиги ВТБ 3 апреля

В субботу, 3 апреля, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу казахстанская «Астана» сыграет в гостях с «Локомотивом-Кубанью». Аналитики Фонбет рассказывают, на что лучше ставить в этом матче.

В какой форме «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» занимает 4-ю строчку турнирной таблицы, одержав 14 побед при 6 поражениях. К матчу с казахстанцами краснодарцы подходят с серией из пяти побед. В прошлой встрече «Локомотив-Кубань» выиграл у «Енисея» со счетом 105:94.

В какой форме «Астана»

«Астана» занимает 11-е место в турнирной таблице, одержав 5 побед в 19 матчах. В последних восьми матчах клуб из Нур-Султана одержал только одну победу. В прошлом матче казахстанцы проиграли на своей площадке «Парме» со счетом 80:84.

«Локомотив-Кубань» – «Астана»: статистика личных встреч

Команды встречались между собой в Единой лиге ВТБ 12 раз. Четыре победы на счету «Астаны», восемь матчей выиграл «Локомотив-Кубань». В последних четырех очных играх три победы одержали казахстанцы, в том числе в двух предыдущих встречах.

В матче первого круга в Нур-Султане победила «Астана» со счетом 86:82.

Прогноз экспертов на матч «Локомотив-Кубань» – «Астана» 3 апреля

Победа «Астаны» с форой (+19,5) за 1.52

«Астана» находится в плохой форме. За последние восемь матчей команда проиграла семь раз, сумев не без труда обыграть только последнюю команду лиги «Цмоки-Минск».

Однако казахстанцы борются в каждой игре и с разницей больше 19 очков не проигрывают на протяжении 11 матчей. За весь чемпионат «Астана» проиграла с разницей больше 19 очков только трижды.

«Локомотив-Кубань» сейчас на подъеме и выиграл последние пять матчей. Но с разницей больше 19 очков краснодарцы за весь турнир выиграли только два раза, а в последних 12 играх – лишь однажды.

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