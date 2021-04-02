Цифровая революция принесла ВТБ 10 млрд руб. Таков объем прибыли от внедрения новых технологических продуктов, и это в 2 раза выше прогноза, сообщил Андрей Костин. Президент-председатель правления ВТБ отметил, что мобильный банк переведен на новую ИТ-архитектуру, что позволило увеличить скорость работы «ВТБ Онлайн» вдвое, а время отклика интерфейсов увеличилось в 10 раз. ВТБ активно привлекает к решению технологических задач специалистов поколения Z. Как признал Костин в ходе конференции «Менеджмент будущего», когда-то на старте ВТБ поотстал от главных конкурентов, но огромная цифровая трансформация, программа под названием «600 дней» проходит в ВТБ прямо сейчас. И на сегодня ВТБ обладает одним из наиболее мощных — наряду с «Ростелекомом», Сбербанком, Mail.ru — ресурсом в плане специалистов.

«Аэрофлот» с 11 апреля увеличит количество рейсов из Москвы на Сейшелы с одного до двух в неделю, сообщает компания. Полеты выполняются на лайнерах Boeing 777-300ER. Самолеты оснащены доступом в интернет. Граждане России могут въезжать на территорию Сейшельских островов без ограничений, виза не нужна. Для путешествия потребуется отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках.

Продажи автомобилей Lada выросли в первом квартале 2021 года, пишет РБК. Самом популярным автомобилем «АвтоВАЗа» в марте вновь стала Lada Granta. Цены на нее стартуют от 510,9 тыс. руб.