В Воронежской области открыли дорогу вокруг Боброва за 5 млрд рублей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и вице-спикер Госдумы, бывший глава региона Алексей Гордеев 2 апреля открыли дорогу в обход Боброва. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Подрядчиком выступала структура холдинга «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, московское ООО «Трансстроймеханизация».

Обход строился в рамках регионального проекта проект «Коммуникации между центрами экономического роста», созданного в комплексном плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Объем бюджетных вложений составил 5 млрд руб. Построена двухполосная дорога II категории протяженностью 9,4 км с расчетной скоростью движения в 120 км/ч. Как поясняют в облправительстве, для Боброва это крайне важный проект: «Сейчас весь грузовой транспорт идет через город. С появлением новой дороги проблема будет решена. Бобров — центр экономического роста Воронежской области. Создавая инфраструктуру, в том числе транспортную, даем ему дополнительный импульс для развития».

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников