В Краснодарском крае фельдшер скорой посадил инвалида на ступеньки больницы и уехал

Прокуратура Краснодарского края проверяет обстоятельства инцидента с участием инвалида и фельдшера скорой помощи в городе Нефтегорске Апшеронского района. Инцидент был заснят на видео и опубликован в социальных сетях. На кадрах видно, что сотрудник скорой помощи вынес из машины сумку и костыли, а затем вытащил пожилого мужчину, волоча его по земле. Медик посадил мужчину на ступеньки, затем запись прерывается, а дальше в кадре видно, что скорая уехала, а мужчина остался сидеть, держа в руках какие-то бумаги.

По данным прокуратуры, мужчине 75 лет, он является инвалидом, в августе 2020 года он помещался в Апшеронский центр социального обслуживания населения, в связи с тем что не имел постоянного места жительства, однако из реабилитационного центра мужчина ушел. 1 апреля 2021 года в скорую позвонили жители одного из многоквартирных домов и сообщили, что во дворе находится мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Приехавшие сотрудники скорой помощи выяснили, что мужчина находится в состоянии опьянения, и отвезли его в больницу Нефтегорска.

Насколько законными были действия медиков при госпитализации больного, выяснит прокурорская проверка. В настоящее время инвалид находится на обследовании в больнице.

Анна Перова, Краснодар