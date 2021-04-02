Репетиция парада Победы в Екатеринбурге впервые пройдет днем

Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге, которая состоится 7 мая, впервые пройдет в дневное время суток, говорится на сайте мэрии. Репетиция начнется в 10:00, на нее с соблюдением противоэпидемических мер будут допущены зрители. К этому времени на площади 1905 года установят большие экраны, динамики и зрительские ряды.

Сам парад пройдет 9 мая в 10:00, говорится в сообщении. В нем примет участие Екатеринбургский гарнизон с прохождением всех родов войск, сил МЧС, МВД, механизированной колонны и пролетом авиации. Затем состоится шествие «Бессмертного полка». С 14:00 до 20:00 на площади 1905 года покажут историческую хронику и художественные фильмы Великой Отечественной войне.

Напомним, в дни репетиций на центральных улицах Екатеринбурга будет перекрыто автомобильное движение. Репетиции в центре Екатеринбурга будут проходить в конце апреля — начале мая. В частности, с 20:00 до 4:00 26-27 апреля, 30 апреля-1 мая, 4-5 мая, а также с 5:00 до 12:00 7 мая перекроют проспект Ленина (от ул. Карла Либкнехта до Репина), ул. Репина (от проспекта Ленина до ул. Малышева), ул. Татищева (от ул. Репина до Мельникова), ул. 8 Марта (от ул. Малышева до Бориса Ельцина) и ул. Бориса Ельцина (от ул. 8 Марта до дома №10 на ул. Бориса Ельцина).

Михаил Мананников