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Свердловский телеканал ОТВ закрыл информационное шоу «События. Итоги дня»

Информационное шоу «События. Итоги дня» на телеканале ОТВ (основой акционер правительство Свердловской области) с 1 апреля завершило свою работу, сообщила управляющая телеканалом Элеонора Расулова в Telegram-канале ОТВ. «Эта программа просуществовала на Областном телевидении больше трех лет, однако пришла пора меняться и уже совсем скоро, в мае, вы увидите новую программу»,— сказала она.

Напомним, в феврале стало известно, что гендиректор ОТВ Антон Стуликов, возглавлявший телекомпанию с 2010 года, покинет свой пост и станет советником губернатора Евгения Куйвашева. Кадровые перестановки были предусмотрены процессом оптимизации, который запустили региональные власти в своих телекомпаниях: помимо ОТВ области в лице МУГИСО принадлежат «Четвертый канал» и «Студия-41». Процесс оптимизации предполагал, что все телекомпании сохранят автономность, но будут находиться под единым управлением. Позднее директором ОТВ была назначена Элеонора Расулова, которая ранее возглавляла «Четвертый канал» и «Студию-41».

Михаил Мананников


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