В Омске задержаны 11 участников ячейки запрещенной религиозной организации

В Омске в ходе совместной операции сотрудников региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Омской области, задержаны 11 приверженцев движения. Троим из них будет предъявлено обвинение в организации и участии в экстремистском объединении (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ), еще восемь будут депортированы к себе на родину.

По предварительным данным, ячейка религиозной организации «Таблиги Джамаат» была создана в 2020 году, в нее выходили граждане России и стран Центрально-Азиатского региона, разделяющие постулаты этого учения. Во время секретных собраний проходили проповеди учения, изучались литература и агитационные материалы, используемые «Таблиги Джамаат».

Религиозное объединение «Таблиги Джамаат» запрещено в России с мая 2009 года. Тогда Верховный суд РФ признал организацию, ставящую своей целью построение единого исламского государства «Всемирный халифат», экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ.

Константин Воронов, Новосибирск