Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, при каких условиях туристы смогут попасть на сказочный остров, для чего стоит утром сходить на рынок и почему пожилые путешественники иногда ведут себя неадекватно.

Сегодня — Португалия, сказочный остров Мадейра, который стал первым европейским «зеленым коридором» для вакцинированных туристов. Хотя и остальные гости при наличии отрицательного ПЦР-теста смогут теперь наслаждаться местными красотами.

Сэр Уинстон Черчилль при любом удобном и неудобном случае сбегал от лондонской непогоды именно на эти гостеприимные берега. Пил коньяк, портвейн, курил сигары и обозревал необъятные атлантические дали. Может, и не так, — о деталях вам обязательно расскажут в доме, где он обычно останавливался, сейчас там модный музей-ресторан.

Не думаю, что сквозь сигарный дым достопочтенный сэр различал ароматы экзотических цветов — на Мадейре их тысячи. Запах смешивается с океанским бризом, и дышится здесь особенно приятно. Пожилые путешественники иногда вдруг признаются в любви своим женам или пытаются рулить уличным подобием картинга. Ведут себя неадекватно — воздух кружит голову.

Помимо цветов здесь огромное количество экзотических фруктов: ануна, бананас, нешпера, питанга, питахайя, тамарилло, серебрянные бананы — в общем, сходите утром на рынок, посмотрите и попробуйте сами. Ануна, например, которую я упомянул, по виду отдаленно напоминает яблоко, но вкус имеет нежнейший, клубнично-ванильный.

Как вы, наверное, уже почувствовали, потихонечку подбираемся к кухне Мадейры. Она великолепна. Жареные на гриле мидии, каракатицы, креветки, морские улитки с чесноком и лимоном божественны. Но это лишь закуски. Всевозможных супов на острове не меньше чем в России. Попробуйте томатно-луковый с яйцом пашот и булочкой болу — это традиционный специалитет. Основным блюдом пусть будет местное сокровище — рыба-сабля. Закажите — не пожалеете.

А поскольку я уже пробовал, возьму себе калдейраду — это рагу из разной рыбы, приготовленной с оливковым маслом картофелем луком и помидорами, или мяса с вином и чесноком. Вкусно очень. И нельзя забывать о мадере — напиток же здесь родился.