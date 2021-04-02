В майские праздники будут запущены дополнительные поезда до Адлера и Имеретинского курорта

На период с 27 апреля по 12 мая АО «Федеральная пассажирская компания» запустит дополнительные поезда, которые свяжут Ростов-на-Дону с Имеретинским курортом и Адлер с Москвой, сообщает пресс-служба СКЖД.

В общей сложности на территории ЮФО в период майских праздников будут ходить девять дополнительных поездов дальнего следования до 44 станций, по всей стране – 500, в том числе те, что свяжут крупные города страны с наиболее популярными курортами Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод.

Так, например, будет дополнительно назначен поезд № 543/544 Ростов – Волгоград, с отправлением из Ростова 30 апреля и 8 мая в 17:23, прибытием в Волгоград 1 и 9 мая в 05:25.

Как ранее сообщал “Ъ-Краснодар”, железнодорожные билеты из Сочи до Краснодара на майские праздники подорожали на 74%, с 594 руб. до 1031 руб., из Москвы в Сочи – на 36%, с 4,7 тыс. руб. до 6,4 тыс. руб. При этом путешествия в Сочи на майские праздники входят в первую десятку самых популярных направлений по стране: маршрут Москва – Адлер находится на шестом месте, Москва – Сочи – на седьмом.

Ольга Логинова