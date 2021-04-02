Мэр Майкопа Андрей Гетманов подозревается в незаконном хранении боеприпасов

Следственное управление СКР по республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении главы города Майкопа по подозрению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ), сообщило ведомство. Как ранее писал “Ъ-Юг”, 24 марта мэр Майкопа Андрей Гетманов был задержан по подозрению в совершении вымогательства.

По данным республиканского следственного управления СКР, чиновник незаконно приобрел и хранил в принадлежащем ему домовладении в Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. Боеприпасы были обнаружены и изъяты при обыске в доме господина Гетманова в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве. По версии следствия, глава Майкопа в 2018 году заставил знакомого предпринимателя отдать ему участок земли сельхоз назначения в обмен на менее ценный участок, при этом чиновник оказывал психологическое давление на оппонента, урожая ему расправой.

Анна Перова, Краснодар