Мощность подстанции в мкр Гидростроителей в Краснодаре увеличат на треть

На подстанции «Почтовая» начались подготовительные работы, в модернизацию объекта «Россети Кубань» вложит 600 млн руб. Сегодня, 2 апреля, на объекте побывали мэр Краснодара Евгений Первышов и гендиректор «Россети Кубань» Сергей Сергеев, говорится в пресс-релизе энергокомпании.

Подстанция обеспечивает электричеством около 70 тыс. жителей краевой столицы, после реконструкции ее мощность увеличится на треть и составит 80 мегавольт-ампер. Энергетики планируют заменить два трансформатора 10 МВА на более мощные – по 40 МВА каждый, установят новое элегазовое оборудование, модернизируют автоматизированную систему управления энергообъектом. Работы планируется завершить в 4 квартале 2021 года.

«Подстанцию 110 кВ «Почтовая» ожидает масштабная реконструкция. Она была запланирована на следующий год, но учитывая социальную значимость энергетического объекта, работы будут выполнены в текущем году», - рассказал господин Сергеев.

Как сообщает пресс-служба мэрии Краснодара, в планах по развитию микрорайона Гидростроителей значится расширение ул. Автолюбителей и строительство трамвайной линии. «Для этого необходимо перенести электрические опоры и в дальнейшем выделить мощности для нового объекта городского электротранспорта. Сергей Сергеев отметил, что после модернизации «Почтовой» ограничений по мощностям для трамвайной линии не будет», - говорится в сообщении.

Чтобы реконструкция энергообъекта не сказалась на качестве жизни и электроснабжении потребителей, в период модернизации будут задействованы два резервных силовых трансформатора для обеспечения электричеством жителей микрорайона.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, объем инвестиций «Россети Кубань» в модернизацию и строительство новых объектов электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея в текущем году составит около 8 млрд руб., что на 40% больше, чем годом ранее. На долю Кубани приходится 6,058 млрд руб., на Республику Адыгея – 1,875 млрд руб.

Андрей Ульченко