Власти Ростовской области опровергли информацию о продаже своей доли в ФК «Ростов»

Министерство имущественных отношений Ростовской области опровергло информацию о продаже принадлежащих ему 51% акций АО ФК «Ростов» компании «Лернако», которой владеет президент клуба Арташес Арутюнянц. Соответствующая информация опубликована в Instagram-аккаунте министерства.

«Правительство Ростовскои области не принимало решение о продаже принадлежащих Ростовскои области акции АО ФК „Ростов“. Минимущество Ростовскои области не проводило процедур и не заключало сделки по отчуждению акции АО ФК „Ростов“ из областнои собственности. По состоянию на 1 апреля 2021 года в государственнои собственности Ростовскои области находится 51% акции АО ФК „Ростов“. Планов по их отчуждению из областнои собственности не имеется»,— сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, ООО «Лернако», которое принадлежит президенту футбольного клуба Арташесу Арутюнянцу, выкупило 49% акций АО ФК «Ростов». До недавнего времени 43,61% акций компании принадлежало ООО «Южный капитал», бенефициаром которой является Арташес Арутюнянц. После сообщения о покупке акций, в местных СМИ появилась информация о том, что обе компании господина Арутюнянца получили контроль над АО ФК «Ростов».

Наталья Шинкарева