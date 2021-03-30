30 марта, вторник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Фото: Официальный сайт Заксобрания Ростовской области

Компания Арташеса Арутюнянца выкупила 49% акций ФК «Ростов»

ООО «Лернако» выкупила 49% акций АО ФК «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Компанией «Лернако» владеет президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц.

В сообщении уточняется, что в декабре 2020 года «Лернако» стало генеральным спонсором клуба. «Для нас это социальный проект, направленный на развитие академии клуба»,— сказал господин Арутюнянц, его слова приводятся в сообщении.

По данным сервиса kartoteka.ru, до недавнего времени 51% акций АО ФК «Ростов» принадлежал министерству имущественных и земельных отношений Ростовской области, еще 43,61% акций компании принадлежало ООО «Южный капитал», бенефициаром которой является Арташес Арутюнянц.

Наталья Шинкарева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя