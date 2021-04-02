Андрей Рублев шагает по Майами

На проходящем во Флориде Miami Open presented by Itau, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $4,3 млн, восьмая ракетка мира Андрей Рублев в четвертьфинале в двух сетах переиграл американца Себастьяна Корду. Эта победа позволила россиянину впервые достигнуть на соревнованиях высшей по градации ATP категории Masters 1000 стадии полуфинала, где он сегодня ночью сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

После того как в среду в четвертьфинале Miami Open его первая ракетка Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутисте Агуту, из четырех россиянин, стартовавших на этом турнире неделю назад, в сетке остался лишь Андрей Рублев. Уровень его игры выглядел весьма обнадеживающе. В отличие от семи остальных участников четвертьфиналов, восьмой номер мирового рейтинга не отдал в трех матчах ни одного сета. Между тем хорошо известно: когда Рублев выглядит столь уверенно, остановить его очень нелегко. В последние месяцы это подтверждалось не один раз. Не случайно в четверг Рублев первым в ATP выиграл 20-й матч в текущем году.

Оставив не у дел американца Тенниса Сандгрена, венгра Мартона Фучовича и хорвата Марина Чилича, россиянин вышел на 20-летнего Себастьяна Корду, экс-первую ракетку мира среди юниоров.

Сын чемпиона Australian Open 1998 года чеха Петра Корды, в свое время переехавшего в США, входит в четверку самых молодых игроков первой сотни рейтинга ATP. В последнее время Себастьян Корда заставляет говорить о себе все чаще. В январе в Делрэй-Бич он дошел до финала первого турнира нынешнего сезона и благодаря этому сейчас занимает в рейтинге 87-е место. Именно Корда остановил в Майами победителя недавнего турнира в Дубае и сенсационного полуфиналиста Australian Open россиянина Аслана Карацева, разгромив его в третьем круге со счетом 6:3, 6:0. Кроме того, под его горячую руку попались два других серьезных соперника — итальянец Фабио Фоньини и девятая ракетка мира аргентинец Диего Шварцман.

Рублев неплохо знает семью Корды. Несколько лет назад, еще будучи юниором, он тренировался с Петром Кордой в академии International Management Group в Брадентоне и, по его словам, получил несколько полезных советов. Неудивительно, что после окончания матча россиянин отметил отличную технику молодого американца, его быстрые руки и легкие движения. Что касается матча, то он получился очень напряженным. По ходу обоих партий будущий полуфиналист вел — 5:3, затем упускал свое преимущество, а на тай-брейке был вынужден отыгрываться со счета 2:4. Тем не менее в итоге победа осталась за Рублевым — 7:5, 7:6 (9:7). Это его первый полуфинал на турнирах категории Masters 1000.

Сегодня ночью по московскому времени россиянина, скорее всего, тоже ждет непростое испытание — встреча с поляком Хубертом Хуркачем, который в прошлом году обыграл его на турнире в Риме, а сейчас в трех партиях сломил сопротивление пятой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса. В другом полуфинале Роберто Баутиста Агут сыграет с 19-летним итальянцем Янником Синнером.

Евгений Федяков