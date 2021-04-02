«СМАК» заключил соглашение о защите инвестиций, вкладываемых в строительство нового завода

Директор хлебокомбината «СМАК» (входит в состав агропромышленного объединения «МАКФА») Владилен Фуфаров, первый замминистра Минэкономразвития России Андрей Иванов и министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений в строительство нового хлебозавода в Екатеринбурге. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Согласно документу, инвестору гарантируется неизменность условий ведения бизнеса до 2027 года. «Для нас это очень важный проект, который позволит укрепить свои позиции на рынке Урала и расширить присутствие в России. Около месяца ушло на подготовку к заключению соглашения. Это очень значимое событие, так как мы планируем развиваться и дальше, и, конечно, нам важно иметь предсказуемые условия нашей работы»,— отметил господин Фуфаров.

Помимо этого, проект имеет статус приоритетного, что позволяет компании пользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество.

По словам госпожи Казаковай, проект предусматривает строительство производственно-логистического комплекса по выпуску хлебобулочных изделий. Объем инвестиций составит 4,8 млрд руб. Реализация проекта позволит увеличить выпуск продукции в два раза — со 100 до 200 тонн в сутки.

О строительстве нового хлебозавода рядом с аэропортом Кольцово стало известно осенью 2019 года. Тогда запустить производство планировали в 2021 году. Господин Фуфаров заявлял, что площадь здания хлебозавода составит более 42 тыс. кв. метров. Сообщилось, что треть финансирования строительства завода составят собственные средства компании, треть — вложения агропромышленного холдинга «МАКФА», и треть — кредит Сбербанка по субсидированной программе поддержки инвестиций сельского хозяйства и продовольствия. В августе 2020 года господин Фуфаров обратился к властям Свердловской области с просьбой о содействии в ускорении запуска производства после пожара в действующем здании хлебокомбината.

Соглашение о защите капиталовложений ориентировано на крупный бизнес с объемом собственных инвестиций от 250 млн до 5 млрд руб. С 2 апреля компании могут также заключать региональные соглашения с объемом инвестиций от 200 млн до 1 млрд руб. Как сообщил департамент, в Свердловской области сформирован перечень пилотных инвестпроектов, куда вошли 12 потенциальных участников с общим объемом инвестиций 80 млрд руб.

Михаил Мананников