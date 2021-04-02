«Рынок видит восстановление экономической активности»

Цены на нефть немного опустились после скачка 1 апреля на фоне решения ОПЕК+ постепенно увеличить добычу. Баррель Brent вечером накануне резко подорожал до $65, после того как нефтяной картель, в котором участвует и Россия, договорился нарастить производство сырья чуть больше чем на 1 млн баррелей в сутки. Сейчас за бочку нефти марки Brent дают чуть больше $64,5. Рубль же 1 апреля до выхода новости от ОПЕК+ снижался к доллару и евро и не смог отыграть падение. Как рынки реагируют на решение ОПЕК+? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов.

— Конечно, мы можем говорить об укреплении рубля. Но, к сожалению, полновесно и полноценно ответить на вопрос, как рынки реагируют, не получится, так как в связи со страстной пятницей большая часть западных площадок будет закрыта. Поэтому, с одной стороны, мы можем, конечно, говорить о неком фоне и реакции на то, что сделал ОПЕК+, но, с другой стороны, более показательными сессии будут на следующей неделе.

Тем не менее, давайте посмотрим на картину, которая предшествовала заседанию ОПЕК+, поскольку рынок в широком понимании ожидал, что опять будет пауза.

Причем, если отмотать ленту времени назад, то сюрпризом было прошлое заседание, когда неожиданно было принято решение не изменять квоты и сохранить все так, как есть, взять паузу.

Это привело к своим результатам.

Но накануне мы увидели по меньшей мере повышенную волатильность, потому что на фоне ожидания этой паузы фьючерсы подрастали где-то на 2%. Потом появилась информация, что картель, действительно, рассматривает несколько вариантов, и один из них — восстановление постепенного наращивания добычи. На этом мы увидели снижение нефтяных котировок. Потом опять восстановление, опять снижение и в результате вроде как подтверждение того, что мы возвращаемся к наращиванию добычи в ближайшие месяцы. Были обозначены темпы и цифры. И рынок в итоге видит 3% роста.

Почему так? На что обратили внимание? На комментарии, особенно Саудовской Аравии, а господин бен Сальман сказал, что даже в тех сегментах, которые были серьезно подвержены влиянию коронавирусных ограничений, например в авиаперевозках, есть признаки очень существенного улучшения обстановки. Добавлю, что ощутимо растет число людей, которые пересекают так называемые зоны проверки в аэропортах, плюс ко всему, например, United Airlines 1 апреля объявила о возобновлении найма сотрудников, новых пилотов, поэтому рынок, конечно, видит восстановление экономической активности. И отсюда увеличение позиций нефти где-то примерно на 3%.

Для российского рубля все это в итоге привело к восстановлению утерянных позиций. Мы пришли к отметке в 76-76,05. Что дальше?

Судя по всему, мы видим очередные перестановки границ коридора колебаний нефтяных фьючерсов.

И если сегодняшняя макроэкономика будет касаться данных по занятости безработицы в Соединенных Штатах, даст положительный сигнал, то мы сможем воспользоваться опережающим сигналом, пойти вверх и переставить в том числе свои позиции и по российскому рублю, и по российскому фондовому рынку.