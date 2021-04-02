В Ростовской области новый интернет-рекорд

Интернет-трафик в сети LTE оператора вырос в регионе с начала года более чем на 15%. Таких цифр удалось достичь благодаря активному строительству: новые объекты связи появились в станице Кривянской, селах Новотроицкое, Песчанокопское, Куйбышево, слободе Дегтево, поселке Углегорский и других населенных пунктах области.



Всего с начала года на карте связи МегаФона выросло более 60 базовых станций стандарта LTE. Главный акцент в программе развития сети в этом году оператор делает на малых городах и поселках. Это сказалось на стремительном росте интернет-трафика в населенных пунктах, где появились новые объекты.

Например, в феврале абоненты МегаФона в селе Песчанокопское скачали в сети LTE рекордные 4 885 Гб. Такого объема информации достаточно, чтобы загрузить 542 фильма в качестве Full-HD и месяц непрерывно смотреть их.

В этом году Ростовская область вошла в список приоритетных регионов в программе развития LTE-сети МегаФона. Благодаря этому мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/с могут воспользоваться жители даже таких небольших хуторов как Гусев и Плешаков, где население не превышает 500 человек», — комментирует Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Также инженеры компании расширили уже существующее покрытие в 22 населенных пунктах области. Новые объекты связи стандарта 4G появились в Ростове-на-Дону, Аксае, Батайске, Таганроге.