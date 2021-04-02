Семья мытищинского стрелка ждет компенсации

Семья мытищинского стрелка вряд ли добьется компенсации от силовиков за штурм дома. Юристы невысоко оценили шансы родственников Владимира Барданова взыскать с Росгвардии ущерб, нанесенных их жилищу. 1 апреля человек, представившийся адвокатом семьи стрелка Арсланом Акавовым, сообщил, что его доверители могут подать гражданский иск против правоохранительных органов, которые «разнесли весь дом». Почему такое разбирательство вряд ли состоится? И зачем оно понадобилось семье? Выяснял Григорий Колганов.

Владимир Барданов оказался не только бывшим заключенным и бизнесменом, но и владельцем солидного арсенала: более 30 единиц огнестрельного оружия и свыше 100 тыс. патронов изъяли следователи при обысках у него дома. Еще там обнаружили мини-зоопарк с медведями, крокодилами и енотом. И судьба животных — отдельная тема.

В самом коттедже, по утверждению адвоката, представившегося поверенным семьи стрелка, поломаны все двери, кухонная мебель и платяные шкафы. «Силовики разворотили весь дом, — заявил Акавов. — Такое ощущение, что “выкуривали” целое бандформирование, а не одного человека». По его мнению, халатность спецназовцев очевидна, а потому родственники стрелка могут через суд потребовать компенсации.

И вероятность удовлетворения такого иска разве что теоретическая, считает председатель коллегии адвокатов «Искрина и партнеры» Юлия Искрина: «Однозначно сказать тоже нельзя, бывает, и специально что-то могут сделать. Может быть, камеры стояли, это же все и прослушивать надо, и смотреть, в какой момент они начали штурм и так далее.

Все нужно смоделировать и сделать анализ, действительно ли была такая опасность.

А когда вскрывают двери, может быть, и дверь золотая с бриллиантовыми ручками, и что? Или когда пожар и нужно потушить, а там ковры какие-то персидские. У нас тогда бы и иски были к МЧС, которые вскрывают, спасают и так далее».

30 марта к 61-летнему Барданову пришли полицейские для того, чтобы проверить его на причастность к незаконному обороту оружия. Тот забаррикадировался в доме и более девяти часов оказывал вооруженное сопротивление. Силовики применяли спецтехнику и гранатомет, коттедж в итоге загорелся, как сообщается, в огне стрелок и погиб. В Росгвардии назвали операцию по штурму профессиональной.

Неужели семья Барданова не осознает бесперспективности гражданского иска к силовикам? Может, с их стороны это жест отчаяния? Председатель коллегии адвокатов «ВашЪ Юридический поверенный» Константин Трапаидзе так не думает: «Здесь, наверное, другая причина, это более основательное расследование обстоятельств его гибели. Может быть, они думают, что в рамках такого иска у них больше шансов установить причинно-следственную связь, установить основания, получить документы. Понятно, что все это будет дополнительно и под микроскопом проверяться, судя по тому, какие последствия наступили и какую огласку это получило в СМИ».

После происшествия в Вешках возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном хранении оружия. И в рамках этого разбирательства участники штурма могут ответить на вопросы следователей, говорит бывший оперативник столичного УБОПа Михаил Игнатов, правда, в совершенно другом качестве.

«Это какой-то нонсенс, из ряда вон выходящий случай. Они могут подать все, что угодно, но я даже не сомневаюсь в том, что все эти иски будут отклонены.

Силовики туда зашли максимально корректно.

Они будут писать объяснения, затем уже и допросы, кто что делал, подробно допрашивать об их действиях, что происходило, но это уже в рамках уголовного дела. Потому что они все являются свидетелями», — отметил Михаил Игнатов.

Попытка семьи мытищинского стрелка призвать к ответу Росгвардию может выйти им боком. Юристы полагают, что силовики могут подать встречный иск, оценив свои потери от спецоперации. И родственники Барданова, вступив в наследство, вынуждены будут возмещать ущерб.