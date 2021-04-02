В Петербурге ожидается поставка партии вакцины «Спутник V» в 44 тыс. доз

В ближайшее время в Санкт-Петербург поступит новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 44 тыс. комплектов. Точные сроки поставки пока не называются.

Об этом пишет «РБК Петербург» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, в Петербурге в настоящий момент нет дефицита вакцин. «Вакцинация максимально доступна для петербуржцев — прививочные пункты развернуты в медорганизациях, торгово-развлекательных комплексах, на объектах спорта и культуры», — отметил он. Сейчас на пунктах вакцинации находятся 62 тыс. комплектов «Спутника V».

Всего с начала прививочной кампании в Санкт-Петербург поступило 465 тыс. комплектов «Спутника V».

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о новой поставке вакцины от COVID-19 в Ленобласть.