УрФУ повторно объявил конкурс на строительство общежития в Екатеринбурге

Уральский федеральный университет (УрФУ) повторно объявил конкурс на строительство студенческого общежития на ул. Фонвизина, 8 в Екатеринбурге. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет более 1,2 млрд руб.

Предыдущий конкурс на строительство общежития состоялся в прошлом году. Подрядчиком была выбрана строительная компания ЛСР. В марте УрФУ в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта с ЛСР. Причиной могли стать юридические ошибки при заключении контракта. При этом застройщик уже снес старое здание общежития и приступил к строительству нового.

Завершить строительство общежития планируют в 2022 году. Новое 16-этажное здание будет рассчитано на 1,3 тыс. человек. Проживание студентов будет организовано в жилых ячейках, состоящих из двух комнат, прихожей, кухни-ниши и раздельного санузла. Всего таких ячеек предусмотрено 332, из них 17 будут универсальными — для возможного проживания маломобильных молодых людей. Повторный аукцион проведут 9 апреля.

Михаил Мананников