В России отзывают Ford из-за проблем с усилителем руля

Компания Ford отзывает в России 2,8 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся выпущенных с 24 сентября 2014 года по 26 августа 2015 года моделей Ford Mondeo, Ford Galaxy и Ford S-Max, у которых выявлена проблема с креплением усилителя руля. Из-за коррозии могут возникнуть трещины одного или нескольких из трех болтов электродвигателя рулевого механизма, что может привести к отказу усилителя при сохранении механической связи между рулевым колесом и дорогой.

«На всех транспортных средствах в зависимости от состояния болтов крепления электродвигателя рулевого механизма будет произведена замена на новые, с нанесением ингибитора коррозии, а в случаях их отсутствия или поломки, будет произведена замена рулевого механизма в сборе», — отметили в Росстандарте.

Все работы по устранению неполадок будут бесплатными для владельцев автомобилей Ford.