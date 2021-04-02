Прокуратура назвала предварительную причину столкновения двух самолетов в аэропорту Сургута

Причиной столкновения двух воздушных судов на территории аэропорта Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) мог стать срыв тормозной системы у самолета ATR-72, который принадлежит авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, авария произошла накануне поздним вечером. Судно «ЮТэйр» с запущенными двигателями находилось на техническом обслуживании. После срыва тормозной системы самолет наехал на воздушное судно ЯК-40, которое принадлежит авиакомпании «Скол» и на момент инцидента находилось на стоянке. В результате происшествия никто не пострадал, самолеты оказались повреждены.

По факту аварии Сургутская транспортная прокуратура и Уральское следственное управление на транспорте СКР организовали проверки.

Анастасия Реутова