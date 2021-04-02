В аэропорту Сургута столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, по факту аварии проводится проверка.

По предварительным данным, инцидент произошел 1 апреля в 22:45. «При техническом обслуживании у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. В результате самолет совершил наезд на воздушное судно ЯК-40, находившееся на стоянке»,— рассказали в следственном управлении. На момент столкновения пассажиры и члены экипажа на борту отсутствовали, пострадавших нет. Самолеты получили механические повреждения.

После получения сообщения об инциденте на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователя Сургутского следственного отдела на транспорте, а также сотрудников транспортной полиции.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, прилегающей территории и воздушных судов, изымается техническая документация, опрашиваются работники аэропорта и представители авиакомпаний, а также проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств аварии»,— сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Анастасия Реутова