Единую платформу для обращений граждан создали в Удмуртии

В Удмуртии появилась единая платформа для обращений жителей региона, доступ к которой будет организован через «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Платформа обратной связи позволяет организовать работу с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов, проведение онлайн-опросов по социально значимым для населения темам и общественных обсуждений вопросов местного значения»,— говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время большинство сообщений к главе республики поступает через социальные сети, а не по официальным каналам. Эксперты надеются, что создание платформы повысит эффективность работы с обращениями и позволит лучше контролировать реакцию на них со стороны чиновников.

Подробности читайте в материале «Глас народа зазвучит через "Госуслуги"».