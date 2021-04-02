Чистая прибыль «Агрокомплекса им. Ткачева» в 2020 году выросла на 63%

Чистая прибыль АО Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» в 2020 году составила 2,67 млрд руб. Это 62,8% больше, чем годом ранее, следует из годовой бухгалтерской отчетности компании.

Выручка по итогам прошлого года составила 57,27 млрд руб., увеличившись на 7,7%. Себестоимость продаж выросла до 39,52 млрд руб., валовая прибыль – до 17,75 млрд руб. Доходы от участия в других организациях принесли компании 4,94 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам работы в 2019 году «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» впервые за три года получил прибыль – 1,6 млрд руб. Выручка за этот же период составила 25,4 млрд руб.

В предыдущие два года «Агрокомплекс» нес убытки, в 2018 году они составили 2,9 млрд руб., в 2017 году – 2,1 млрд руб.

АО Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» основано в 1993 году Николаем Ткачевым – отцом экс-губернатора Краснодарского края и бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. В настоящее время холдинг объединяет более 60 компаний, которые занимаются животноводством, растениеводством, птицеводством, производством кормов, мясопереработкой, хранением и логистикой. Кроме того, компании принадлежит 650 фирменных магазинов, в которых продается продукция, произведенная агрохолдингом.

В документах компании указано, что бенефициарным владельцем компании в настоящее время является Александр Ткачев.

В декабре 2020 года гендиректора агрохолдинга Евгений Хворостина рассказал, что выручка всех компаний «Агрокомплекса имени Ткачева» за 2020 год составит 106 млрд рублей, увеличившись на 12%. Это, по словам господина Хворостины, связано с ростом цен на сельхозпродукцию агрокомплекса, резком увеличении производственных показателей и проведенной работе над сокращением себестоимости.

На конец ноября 2020 года земельный банк «Агрокомплекса» составил 665 тыс. га, в том числе 635 тыс. га обрабатываемых сельскохозяйственных земель.

Алексей Белянин