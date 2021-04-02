Мэр Самары получила представление прокурора из-за нарушений в школе

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации обучения и питания детей выявлены в школе № 11 им. Героя Советского Союза Панфилова в Самаре. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В частности, по информации надзорного органа, дирекция образовательного учреждения не добилась оперативного выделения средств из бюджета на обновление школы. Кроме того, городской департамент образования не рассмотрел ранее направленные ему запросы заведения о выделении денег на остекление окон в коридорах и восстановление внутренней отделки полов в рекреациях и гимнастическом зале.

Также чиновники не решили вопрос финансирования для работ по восстановлению внутренней отделки стен и потолков в коридорах, в санузлах и учебных классах школы. Осталась также нерешенной проблема установки вешалок и оборудования шкафчиков для раздельного хранения одежды и обуви в гардеробах учебного заведения. В связи с этим надзорное ведомство региона направило главе администрации Самары представление об устранении нарушений.

Ранее в Самарской области неоднократно возникали инциденты с отравлением учащихся и сотрудников школ. Это было связано с некачественным питанием. Одним из громких скандалов стало отравление в школе № 43 в Тольятти. Его жертвами стали 34 школьника и два сотрудника учебного учреждения. Было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов