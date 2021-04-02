В лесах Кубани снесли четверть незаконных построек

В лесах Краснодарского края демонтировали почти четверть незаконно возведенных строений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, всего с ноября 2019 в лесах края выявили 362 незаконные постройки, из них 130 – капитальные. Незаконные строения в лесном фонде занесены в единый реестр. Большинство из них расположен в прибрежной части – в Геленджике и Туапсинском районе. Всего за это время было снесено 82 объекта.

«Эту работу мы продолжаем. В противном случае мы рискуем потерять уникальную природу края. Моя позиция остается неизменной – застройку лесного фонда необходимо жестко пресекать, все незаконные объекты должны быть снесены»,- заявил глава региона.

Незаконные постройки в лесах Краснодарского края выявляют в ходе межведомственных рейдов с участием представителей краевых и федеральных ведомств, правоохранительных органов и общественных организаций. Они проверяют законность выданных разрешений, анализируют судебные решения и основания предоставления участков. Минприроды Кубани в свою очереь предъявляет иски об сносе построек, если они незаконны. Нарушители демонтируют строения в досудебном порядке, в ходе разбирательств и по решению суда.

Кроме того, по поручению губернатора все муниципалитеты края вносят корректировки в генпланы, чтобы остановить застройку лесов. Благодаря этому в Краснодаре уже исключили из границ населенных пунктов земли лесного фонда на площади более 800 га. В Новороссийске проект изменений в генплан позволит защитить от строительства более 1,2 тыс. га, отмечают в пресс-службе администрации региона.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за 2020 год в лесах региона снесли 61 незаконную постройку – в три раза больше, чем за последние шесть лет. Также был создан реестр незаконных строений, по которому минприроды Кубани предъявляет иски о сносе. По данным на конец 2020 года в реестр входило 307 объектов.

Ранее, в ноябре 2019 года в крае создали межведомственную группу по контролю за застройкой в водоохранных и лесных зонах края. По данным администрации Краснодарского края, с 2016 года в регионе выявили 170 фактов строительства объектов с признаками капитального строения в лесном фонде, и только по 55 из них исковые заявления направлены в суд. Контролировать застройку в природоохранных зонах также будет прокуратура.

Алексей Белянин