Застройку разглядели с вертолета

Губернатор Краснодарского края заявил о создании межведомственной группы по контролю за застройкой в водоохранных и лесных зонах края. С 2016 года на Кубани выявили 170 фактов строительства объектов с признаками капитального строения в лесном фонде, и только по 55 из них исковые заявления направлены в суд. Контролировать застройку в природоохранных зонах также будет прокуратура.



Глава региона Вениамин Кондратьев с воздуха осмотрел лесные массивы Новороссийска, Геленджика и Анапы. По его словам, здесь выявлено большое количество капитальных конструкций. «Все начинается с легковозводимых сооружений, но, если власть не реагирует, появляются капитальные объекты. Главы муниципалитетов включают в границы поселений части лесного фонда. Это недопустимо»,— сказал глава региона. Он также добавил, что незаконные строения не должны остаться на прежнем месте.

С 2016 года на Кубани надзорные органы выявили 170 фактов строительства объектов с признаками капитального строения в лесном фонде, при этом только по 55 из них были поданы исковые заявления в суд.

Прокурор края Сергей Табельский заявил, что пресечение незаконной застройки лесных массивов в том числе задача его сотрудников. «В течение месяца будет составлен полный список объектов, подлежащих сносу»,- сообщил глава надзорного ведомства.

По словам эколога Анатолия Коровина, существует достаточно много организаций, которые занимаются природоохранной деятельностью, однако зачастую они не многого могут добиться. «Бывают такие случаи, что временная конструкция превращается в капитальную. На такие факты экологи натыкаются во время инспекций и сразу подают обращения в надзорные органы, а затем отслеживают, как продвигается дело. Однако больше пугает то, что огромное количество участков лесного фонда, даже в природоохранных зонах, уже переведены в земли поселений и отданы под застройку»,- сказал эколог. По его словам, здесь могла бы помочь поддержка властей, однако на нее не всегда можно рассчитывать.

Директор института региональных биологических исследований Майкопа Валерий Бриних говорит, что лесной кодекс прямо запрещает капитальное строительство на землях лесного фонда. «Можно возводить только временные сооружения и только по согласованию с минприроды. Прежде всего, необходимо заключить договор аренды для использования лесного участка в рекреационных целях, и тогда уже строить, например, беседки. Для строительства капитальных объектов участок нужно перевести из категории лесного фонда в категорию земель населенных пунктов. Только так и никак иначе», - поясняет эколог. Он говорит, что процесс это долгий и сложный. «Бывает, что границы населенного пункта могут охватывать земли лесного фонда, но это не дает главам поселений права строить на них капитальные строения. Все это регулируется законами, в которых процедура четко расписана. Если делать это на законных основаниях, нужно пройти такое количество согласований и ограничений, что проще найти другой участок. Или - оформлять, минуя эти согласования благодаря деньгам и связям»,- говорит эксперт.

Елена Рыжкова