Пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в «Ледовом дворце» в дни матчей СКА

В Петербурге готовится к открытию прививочный пункт в «Ледовом дворце». Аналогичный пункт уже работает на стадионе «Газпром арена».

Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции. Планируется, что пункт будет работать в дни матчей хоккейного клуба СКА.

Всего в Санкт-Петербурге работает 133 пункта вакцинации от COVID-19 и 18 выездных прививочных бригад.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о том, что все пункты вакцинации в Петербурге вновь заработали после кратковременного закрытия из-за дефицита вакцин.